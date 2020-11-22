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22.11.2020 17:15 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Канатная переправа паровоза через каньон реки Рио–Гранде, 1915 год, США, штат Нью–Мексико
700x885, 142 Kb / ч/б, канат, переправа, паровоз, сша, каньон, Рио–Гранде, Нью–Мексико

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kikos | 22.11.2020 17:33
Вонторезина на сайт со старыми картинками нарвался...)
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