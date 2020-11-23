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23.11.2020 11:50 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
— Вы удивитесь, Чикатило оказывается,
был внештатным сотрудником милиции.
— Да, я удивлён. Удивлён, что внештатным.
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