ещё! выкл. сиськи
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23.11.2020 23:08 | тексты от nevrika | комментарии: 1  ↓ 
Когда-то в давние времена, одна некрасивая, но умная девица придумала сказ про лягушку, которая после определенных процедур превращается в Василису Прекрасную... И пошла с тех пор на Руси традиция жаб мерзких ебать!
комментарии
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supershmel | 23.11.2020 23:11
без этой замечательной традиции тыб не получился. кто бы меня тогда на бложике радовал. поднимем стаканы semen до дна не чокаясь
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