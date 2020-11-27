ещё! выкл. сиськи
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27.11.2020 17:05 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Queen и Марадона, 1981 год, во время тура в Аргентине
1000x796, 277 Kb / джинсы, рубаха, Аргентина, Queen, Марадона, фредди меркьюри, футболист, певец

комментарии
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selector | 27.11.2020 17:35
Фредди с Диего похоже майки перепутали когда одевались
Vintorezz | 27.11.2020 17:38
Диего кстати всё
selector | 27.11.2020 17:43
Vintorezz (17:38), Да нет, он еще надолго останется в памяти.
Дзюбе не чета
вицлипуцли | 27.11.2020 19:01
За год до фолклендского конфликта :)
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