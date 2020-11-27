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27.11.2020 17:09 | картинки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 
Проблема колумбийских фермеров
460x575, 86 Kb / Гора, порошок, стул, кепка, джинсы, кроссовки

комментарии
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selector | 27.11.2020 17:32
откуда в Колумбии снег? причем тут клубы? и почему фермер не в резиновых сапогах и не с вилами?
Vintorezz | 27.11.2020 17:36
В МИД РФ обращались?
Polina | 27.11.2020 18:05
selector (17:32), гора колумбийского кокаина
selector | 27.11.2020 18:10
Polina (18:05), прям глаза открыла. теперь я знаю что мир прекрасен
Polina | 27.11.2020 18:12
selector (18:10), нда, весьма не дурен местами)
selector | 27.11.2020 18:32
Polina (18:12), покраснел
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