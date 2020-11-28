ещё! выкл. сиськи
« selector: https://clck.ru/SBUVf »
28.11.2020 19:00 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Почему простые американцы не пишут письма какой-нибудь американской космонавтке с просьбой обнулить срок Трампа? Что это за дикая страна такая?
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 112979 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 242 / 331| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer