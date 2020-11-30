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30.11.2020 20:39 | тексты от IRS12 | комментарии: 5 ↓
У нас детство было интереснее. И сей факт доказывается тем, что дитё забывает про свои компьютерные игрушки, наборы лего и прочее аналогичное развлекалово, как только батя зовёт что-нибудь мастерить, химичить, взрывать или фотографировать, или кататься на велике по лесу, на рыбалку, на заброшенный химзавод/стройку, играть в домино/карты/нарды, пострелять из ружья, да херова туча вариантов..
А среди своих друзей-одноклассников у них в классе и нет свободомыслящих почти - выйдут на улицу, сядут на лавку на детской площадке и сидят, уткнувшись в телефон, играют в каких-нибудь тупорылых кошечек-собачек.. Увы, у них ассортимент развлечений стал меньше, чем был у нас - карбид теперь со стройки не спи.здишь, дихлофос в костёр во дворе не покидаешь, бочку с бензином в космос не запустишь, на батином Урале не покатаешься..
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