ещё! выкл. сиськи
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30.11.2020 20:39 | тексты от IRS12 | комментарии: 5  ↓ 
У нас детство было интереснее. И сей факт доказывается тем, что дитё забывает про свои компьютерные игрушки, наборы лего и прочее аналогичное развлекалово, как только батя зовёт что-нибудь мастерить, химичить, взрывать или фотографировать, или кататься на велике по лесу, на рыбалку, на заброшенный химзавод/стройку, играть в домино/карты/нарды, пострелять из ружья, да херова туча вариантов..

А среди своих друзей-одноклассников у них в классе и нет свободомыслящих почти - выйдут на улицу, сядут на лавку на детской площадке и сидят, уткнувшись в телефон, играют в каких-нибудь тупорылых кошечек-собачек.. Увы, у них ассортимент развлечений стал меньше, чем был у нас - карбид теперь со стройки не спи.здишь, дихлофос в костёр во дворе не покидаешь, бочку с бензином в космос не запустишь, на батином Урале не покатаешься..
комментарии
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Polina | 30.11.2020 21:12
очередное ворчанье старья на следующие поколения. наши дедобабки и мамапапы тоже самое говорили про наше поколение, какие мы безинтересные и никчемные, то ли дело в их время! но мир продолжает развиваться и интегрировать, в каменный век не скатывается, не смотря на сковчание пеньков. мир компьютера, технологий и вся инфа там, и всё в порядке, а молодеж пусть лучше в своем малом возрасте наиграется в планшеты, чем оно потом, будучи великовозрастными унделями будет с лицами дебилов сидеть за игрушками, вместо того, чтобы заняться чем-то подходящим по своему возрасту
TLK | 30.11.2020 21:16
Polina (21:12), +1
Berencev | 30.11.2020 21:30
Polina (21:12), да вот не факт, что они став великовозрастными будут способны заниматься чем-то кроме зависания в гаджетах. Надысь одного доктора смотрел в этих ваших интернетах, он долго и витиевато объяснял, что из-за зависания в этих ихних гаджетах у подростков развивается состояние подобное натуральной дебильности, мозг вроде бы органически цел, но на полноценную работу уже неспособен.
Polina | 30.11.2020 22:04
Berencev (21:30), ну дебилы были всегда и развитие мира на них никоим образом не сказывается, чем бы они ни занимались, хоть каждый день с отцом на рыбалкопоход, дебил есть дебил. а вот подрастающее поколение, не смотря на то, что в основном в свое свободное время читают инет (раньше читали макула турный вариант + тетрис с ну погоди и паподед вечно зависающий в кладовке под мастерскую с паяльником над очередным никому не нужным барахлом) подрастают и продолжают двигать мир вперед, как и всегда, ведь если не дебил и родители вроде норм, то не смотря на зависание в инете в детстве человек не регрессирует. а вот если с головушкой изначально беда, то тут хоть зазапрещайся комп с айфоном, хоть каждый день массажи, бассейны и свежевоздух с походами - ничего не поможет!
Polina | 30.11.2020 22:07
зрение только падает, если сильно близко к монитору, но один отпуск без компа и зрение снова как у орла)
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