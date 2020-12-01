ещё! выкл. сиськи
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01.12.2020 16:34 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«Красное солнце Сибири»
Художник Борис Пархунов, 1980 год
1126x1000, 203 Kb / СССР, картина, рисунок, красный, солнце, Сибирь, буровая, нефть

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