ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @Vintorezz, чуть ниже мотни. уже нашёлся. видимо почтой отправи »
01.12.2020 16:59 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Смотрю на бородатых мужиков в масках и понимаю, почему девушки до девяностых не носили стринги.
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