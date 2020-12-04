ещё! выкл. сиськи
« болт: @Nick7rus, Я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. »
04.12.2020 11:00 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
Однажды в кофейне вместо "донат" написали "пончик",
и у баристы всё тело покрылось хохломой.

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 113071 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 221 / 328| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer