ещё! выкл. сиськи
« atrox: @selector, я бы предпочёл Иискус. »
04.12.2020 19:10 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
В целом средняя ЗП по всей территории Российской Федерации составляет 62 239 руб.

http://fincan.ru/articles/119_ ... ossii-po-regionam-v-2020-godu/

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
supershmel | 04.12.2020 19:20
38 кусков ахуеть
Bob Tot | 04.12.2020 23:53
supershmel (19:20), где
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 113091 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 213 / 328| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer