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05.12.2020 19:18 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Парад войск Речи Посполитой, 1919 год, Минск

В центре Минска проходил парад польских войск и молебен в честь изгнания из города большевиков.

В ходе польско–советской войны 1919–1921 годов Минск несколько раз переходил из рук в руки. 8 августа 1919 года город был взят поляками. Удачное наступление польской армии под командованием генерала Станислава Шептицкого отодвинуло линию фронта на восток к Борисову и Бобруйску.
1137x833, 343 Kb / Парад, Минск, солдат, лошадь, конь, ч/б, польша

комментарии
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kikos | 05.12.2020 19:45
Корни в Беларуси поляки пустили... опять занять хотят.
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