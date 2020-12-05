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05.12.2020 19:18 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Парад войск Речи Посполитой, 1919 год, Минск
В центре Минска проходил парад польских войск и молебен в честь изгнания из города большевиков.
В ходе польско–советской войны 1919–1921 годов Минск несколько раз переходил из рук в руки. 8 августа 1919 года город был взят поляками. Удачное наступление польской армии под командованием генерала Станислава Шептицкого отодвинуло линию фронта на восток к Борисову и Бобруйску.
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