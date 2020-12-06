ещё! выкл. сиськи
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06.12.2020 10:27 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Не все понимают, как выглядит «деидеологизация» Великой Отечественной войны, к которой, как известно, на днях призвал Владимир Владимирович.

Жёлтый поезд московского метро? Это поезд Победы! Да-да, той самой, 9 Мая 1945 года. Которая Великая. Что, вам кажется, она была не жёлтой, не голубой, а какого-то другого цвета?

А эти двуглавые орлы рядом с цифрами «1941 — 1945» разве не хороши?
800x532, 97 Kb / Поезд, метро, Москва, победа, война, жёлтый, вов, политота, фашизм

комментарии
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supershmel | 06.12.2020 11:19
жёлтый вроде для куртизанок если ничего не путаю
Real McCoy | 06.12.2020 12:29
Чем орлы-то смущают? Были орлы во время войны, сам в кино видел.
Bob Tot | 06.12.2020 13:01
вагоны вообще про кино, че вы так возбудились
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