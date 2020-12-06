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06.12.2020 10:27 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3 ↓
Не все понимают, как выглядит «деидеологизация» Великой Отечественной войны, к которой, как известно, на днях призвал Владимир Владимирович.
Жёлтый поезд московского метро? Это поезд Победы! Да-да, той самой, 9 Мая 1945 года. Которая Великая. Что, вам кажется, она была не жёлтой, не голубой, а какого-то другого цвета?
А эти двуглавые орлы рядом с цифрами «1941 — 1945» разве не хороши?
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