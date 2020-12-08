ещё! выкл. сиськи
« Nick7rus: @Vintorezz, так чего с ними делали? »
08.12.2020 16:24 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Почему женщина с помощью секса может добиться благополучия, а мужчина разориться?
Потому, что у женщины половой орган похож на копилку, а у мужчины на трубу.
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kikos | 08.12.2020 17:27
У некоторых он похож на трубу пылесоса...особенно у альфонсов.
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