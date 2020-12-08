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08.12.2020 22:44 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Владимир Поляков
ДВУСТИШИЯ
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Я обещал вчера жениться? Ну, извините... Психанул.
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У женщин нету недостатков. А вот особенности - есть.
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Ничто не вечно под луною, завёл мой врач издалека...
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А в холодильнике, ночами, еда полезней и вкусней.
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О том, что я вас пожалела, я пожалела много раз.
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Насчёт спиртного — норму знаю, но выпить столько не могу.
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У Ольги каменное сердце, вам лучше в голову стрелять.
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Вдали приметив пляж нудистский, почти бежали бурлаки.
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Есть всё же разум во вселенной, раз не выходит на контакт.
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Всего, что нам наобещали, никто у нас не отберёт.
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Весь день как проклятый сегодня сидел не покладая рук.
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По навигатору — я в тундре. Зачем здесь негры - не пойму.
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Да я сулил златые горы, но вот о шубе речь не шла.
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Мужчины ищут женской ласки или чего-нибудь пожрать.
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Есть сотни субъективных мнений и объективное моё
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Хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь
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Вы не машите кулаками вы тут на ринге не один
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Придётся выпить за здоровье, само-то ведь оно не пьёт
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А вот и пятница, товарищ, кончать работу начинай!
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У истинной домохозяйки и педикюр под цвет борща
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Я сквозь наркоз хирурга слышу: вот это мурке отдадим
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Я мыслю, значит существую, а вот обратное - не факт
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Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли
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Ведь мы не от хорошей жизни так с вами весело живём
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Как говорится всё проходит, но может кое-что застрять
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Хоть паровоз наш и не тянет, но как пронзителен гудок
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Машина власти не буксует - она не едет никуда
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Так повелось: рождённый ползать, всем объясняет, как летать
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Раз геи так парады любят, то шли бы в армию служить
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Сначала сделайте дороги, потом — искореняйте мат
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Мы выбирали слуг народа, теперь прислуживаем им
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В народ ходили депутаты лишь только по большой нужде
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Не выбирают, к сожаленью, ни президента, ни родню
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Со светлым будущим проблемы. Придётся славным прошлым жить
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Как хороша свобода слова, поговорили — разошлись
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Идёт всё к лучшему — поверьте, но мерзопакостным путём
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Кому заняться больше нечем, тот утром на работу прёт
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Видать я очень сексуальный, что жизнь всё трахает меня
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Всю боль, страдания и муку вложил во фразу «твою мать»
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Детсадик, школа, вуз, работа потом на пенсию — а жить...???
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