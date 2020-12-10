ещё! выкл. сиськи
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10.12.2020 12:44 | тексты от nevrika | комментарии: 6  ↓ 
Бля выебент - на нидерландском - оставайся собой.
комментарии
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kikos | 10.12.2020 12:57
@nevrika оставайся собой и не пости всякую хуйню.
ozza | 10.12.2020 13:40
blijf jezelf — бляйф езельф.
Где здесь «выебент»?
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Sapolio | 10.12.2020 14:15
kikos (12:57), Неправильно. Вот так лучше: "nevrika (голл.) - 'оставайся собой — пости всякую хуйню'"
xahgmah | 10.12.2020 15:52
Blijf wie je bent - бляйф ви е бент.
Ну почти
kikos | 10.12.2020 15:56
xahgmah (15:52), нихуя, какой ты умный...
Berencev | 10.12.2020 16:20
xahgmah (15:52), Ты случайно не нидерландец ?
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