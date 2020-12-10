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10.12.2020 17:46 | картинки от atrox | комментарии: 5  ↓ 
kikos, а у тебя когда днюха?
1425x1765, 152 Kb / подарок, вождь, вожделение, сталин, пробка

комментарии
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kikos | 10.12.2020 17:53
скора
atrox | 10.12.2020 17:56
kikos (17:53), так вот.
kikos | 10.12.2020 18:03
atrox (17:56), рат, очень рат!
Smile | 10.12.2020 19:27
Это поражающий элемент боеголовок нацеленных на страны НАТО
kikos | 10.12.2020 19:31
Smile (19:27), Э, нехуй лезть.. это мне подарок))
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