10.12.2020 20:16 | тексты от atrox | комментарии: 0 ↓ от Парочка



Не запущенный, не поддатый –

Он мужик не поганый, вроде,

Но угрюмо-мудаковатый,

Как вахтёр на служебном входе.



А супруга всё смотрит криво

На кроссворды его и пузо,

Эрудированна с надрывом,

Как завлит областного ТЮЗа.



И следит небесный куратор

За течением этой love story,

Где действительно мир — театр,

При литчасти и при вахтёре.



Сергей Плотов