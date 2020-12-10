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10.12.2020 20:16 | тексты от atrox | комментарии: 0 ↓
Парочка
Не запущенный, не поддатый –
Он мужик не поганый, вроде,
Но угрюмо-мудаковатый,
Как вахтёр на служебном входе.
А супруга всё смотрит криво
На кроссворды его и пузо,
Эрудированна с надрывом,
Как завлит областного ТЮЗа.
И следит небесный куратор
За течением этой love story,
Где действительно мир — театр,
При литчасти и при вахтёре.
Сергей Плотов
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