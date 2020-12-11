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11.12.2020 16:01 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

720x1130, 108 Kb / Картина, посещение бедных, цветы, букет, шуба

комментарии
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Болт | 11.12.2020 16:26
Да они и так попроще оделись, на сколько смогли.
mirkrann | 11.12.2020 16:39
Надо сказать, что бедные нынче живут сильно лучше, чем в 1874-м...
Vintorezz | 11.12.2020 16:40
mirkrann (16:39), это ты как определил?
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