ещё! выкл. сиськи
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12.12.2020 10:43 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
- Блять, и как нам теперь выкручиваться, что с вакциной мы всех наебали?
- А давайте скажем, что перед вакцинацией нельзя бухать 42 дня, иначе не поможет?
- Бинго, сцуко! Вручаю Вам орден "За заслуги перед Отечеством".
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