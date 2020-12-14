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14.12.2020 09:28 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Военный эшелон 16-го Артиллерийского дивизиона ВС Швейцарии проходит через станцию метро в Цюрихе
1080x1080, 181 Kb / метро, поезд, платформа, эшелон, гаубица, Швейцария, Цюрих

комментарии
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borisovitch | 14.12.2020 12:30
В Цюрихе нет метро. Там ЖД вокзал имеет подземные пути и платформы для посадки.
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