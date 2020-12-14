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14.12.2020 18:46 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

1440x2160, 489 Kb / Александра Даддарио, платье, декольте, красный, кинофестиваль, тату, крест, Alexandra Daddario, актриса, сумка, клатч

комментарии
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frosty | 14.12.2020 19:21
Глаза у нее конечно волшебные вообще
Murrzik | 14.12.2020 19:42
frosty (19:21), ну нахер
frosty | 14.12.2020 19:43
Murrzik (19:42), да на другие фотки посмотри :) не обязательно эта :)
Murrzik | 14.12.2020 19:45
frosty (19:43), хз, яб в зелёный перекрасил. Или карий.
frosty | 14.12.2020 19:47
Murrzik (19:45), ну кому как :)
Polina | 14.12.2020 20:14
Murrzik (19:45), очень красивый, глубокий серый цвет глаз. вовсе не бесцветный, как тебе обо всех серых видется (скорее уже просто обобщил и меряешь одним клином, по привычке). у моих дочерей серые глаза и у обеих совершенно разные и интересные: у старшей светло-светло-серый с темным ободком, как у волчицы, а у младшей темно-серый, немного синевы, глубокий цвет, как озеро и у обеих красивущие до чего
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