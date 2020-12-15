ещё! выкл. сиськи
« atrox: свято. Без этого никак. »
15.12.2020 18:04 | тексты от nevrika | комментарии: 0  ↓ 
Сисадмин умирает и попадает на небо. Перед отправкой в рай, просит показать ему местный офис. Заходит, и офигевает.
- Моб вашу ять! У вас же Windows 10 на всех компах!
- А ты думал чего вас колбасит последние годы? Это мы обновления устанавливаем.
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