ещё! выкл. сиськи
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19.12.2020 21:05 | тексты от Gremlin | комментарии: 0  ↓ 
Привожу свою дочку 7-и лет к себе в офис. Входит, осматривается по сторонам, грустнея на глазах, и вдруг на ровном месте начинает навзрыд плакать.
"Что случилось?" — спрашиваем её все очень обеспокоенные, вскочив из-за своих столов и оставив компьютеры...
И она отвечает, горько всхлипывая: "Ну, и где же все те клоуны, с которыми ты работаешь?"
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