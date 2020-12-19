19.12.2020 21:05 | тексты от Gremlin | комментарии: 0 ↓ от Привожу свою дочку 7-и лет к себе в офис. Входит, осматривается по сторонам, грустнея на глазах, и вдруг на ровном месте начинает навзрыд плакать.

"Что случилось?" — спрашиваем её все очень обеспокоенные, вскочив из-за своих столов и оставив компьютеры...

И она отвечает, горько всхлипывая: "Ну, и где же все те клоуны, с которыми ты работаешь?"