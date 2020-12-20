ещё! выкл. сиськи
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20.12.2020 21:27 | тексты от nevrika | комментарии: 0  ↓ 
- Петька, хочешь я тебе про парадоксы расскажу?
- Спасибо, Василий Иванович, ты мне уже про нюансы рассказал!
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