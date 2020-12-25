ещё! выкл. сиськи
« supershmel: кто это пишет нахуй. что за педофилы старые »
25.12.2020 11:52 | ссылки от atrox | комментарии: 3  ↓ 

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
buny | 25.12.2020 15:00
там не борщ... :-))))))))))) Borsht это дождь по пейсатому. ;-) да и вся песня на идиш. борщ мля...:-))))
buny | 25.12.2020 15:02
Ольга Авигайль Мелещук
atrox | 25.12.2020 15:41
buny (15:00), слушал песню?
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 8
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 113508 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 243 / 330| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer