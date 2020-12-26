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26.12.2020 10:25 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Requiem
Больно, ребята, - как в жопу стамеской.
Очи народные плакать взопрели.
Гидрою контры убит Чаушеску.
Вождь Революции - подло расстрелян.
Ссохлось ебло от бессильного мата -
- Как это - кодлой собравшись однажды,
- - Верного ленинца - из автомата
- - Словно простого троцкиста из граждан?
Как это - взять и подвергнуть аресту
Мудрого брата и верного сына,
И расстрелять посреди Бухареста?
Вы охуели, братья - румыны?!
Нам, значит, можно, а вам - расхотелось
Дружно жевать макароны на завтрак?
Что за изнеженность, за мягкотелость?!
Где ваша вера в Счастливое Завтра?
...Хватитесь, сукины дети, - а поздно,
Поздно поймёте, кого потеряли!
Как вы теперь без его руководства?
Нужен? - А нету! Пиздец! Расстреляли!
...Словно мудя от удара железкой,
Сердце саднит за любимого друга.
Плачет гитара. Убит Чаушеску...
...Что любопытно - вместе с супругой.
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