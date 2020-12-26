26.12.2020 10:25 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Requiem



Больно, ребята, - как в жопу стамеской.

Очи народные плакать взопрели.

Гидрою контры убит Чаушеску.

Вождь Революции - подло расстрелян.



Ссохлось ебло от бессильного мата -

- Как это - кодлой собравшись однажды,

- - Верного ленинца - из автомата

- - Словно простого троцкиста из граждан?



Как это - взять и подвергнуть аресту

Мудрого брата и верного сына,

И расстрелять посреди Бухареста?

Вы охуели, братья - румыны?!



Нам, значит, можно, а вам - расхотелось

Дружно жевать макароны на завтрак?

Что за изнеженность, за мягкотелость?!

Где ваша вера в Счастливое Завтра?



...Хватитесь, сукины дети, - а поздно,

Поздно поймёте, кого потеряли!

Как вы теперь без его руководства?

Нужен? - А нету! Пиздец! Расстреляли!



...Словно мудя от удара железкой,

Сердце саднит за любимого друга.

Плачет гитара. Убит Чаушеску...

...Что любопытно - вместе с супругой.

1989