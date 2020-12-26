ещё! выкл. сиськи
« Лелик: @supershmel, https://coub.com/view/27qzkt »
26.12.2020 10:25 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Requiem

Больно, ребята, - как в жопу стамеской.
Очи народные плакать взопрели.
Гидрою контры убит Чаушеску.
Вождь Революции - подло расстрелян.

Ссохлось ебло от бессильного мата -
- Как это - кодлой собравшись однажды,
- - Верного ленинца - из автомата
- - Словно простого троцкиста из граждан?

Как это - взять и подвергнуть аресту
Мудрого брата и верного сына,
И расстрелять посреди Бухареста?
Вы охуели, братья - румыны?!

Нам, значит, можно, а вам - расхотелось
Дружно жевать макароны на завтрак?
Что за изнеженность, за мягкотелость?!
Где ваша вера в Счастливое Завтра?

...Хватитесь, сукины дети, - а поздно,
Поздно поймёте, кого потеряли!
Как вы теперь без его руководства?
Нужен? - А нету! Пиздец! Расстреляли!

...Словно мудя от удара железкой,
Сердце саднит за любимого друга.
Плачет гитара. Убит Чаушеску...
...Что любопытно - вместе с супругой.
1989
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 113511 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 216 / 329| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer