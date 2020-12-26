ещё! выкл. сиськи
« kikos: @Лелик, Да Лёлик, ты сделал этого засранца!!) »
26.12.2020 12:35 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 

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комментарии
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kikos | 26.12.2020 15:07
Тот момент, когда понимаешь, что у нашего дедушки мыыха ещё есть порох в пороховницах, два поста достойные, ДОСТОЙНЫЕ не просто плюса, так, ну хуй с ним, поставлю из жалости, а два ЖЫРНЫХ плюса!! Милейший, нижайше прошу принять, эти плюсы...)
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