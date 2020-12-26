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26.12.2020 15:22 | тексты от kikos | комментарии: 0 ↓
Я жду. Сырой, холодный воздух,
Беззвездный мрак и тишина.
Не первый день мой длится отдых –
Без пищи, женщин и вина…
Копытом бью. Мычу и рою…
Но где же, где же вы – герои?
Творение рабов Дедала –
Подземный Лабиринт-тюрьма
Ах, Пасифия, ты мечтала,
И ты совсем сошла с ума…
И вот, печальный результат –
Атлета торс и бычий взгляд…
Но я на маму не в обиде -
Мой Лабиринт не так уж плох,
К тому же – всех иных – не видел…
И я силён почти как бог!
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