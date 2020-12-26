26.12.2020 15:22 | тексты от kikos | комментарии: 0 ↓ от Я жду. Сырой, холодный воздух,

Беззвездный мрак и тишина.

Не первый день мой длится отдых –

Без пищи, женщин и вина…

Копытом бью. Мычу и рою…

Но где же, где же вы – герои?



Творение рабов Дедала –

Подземный Лабиринт-тюрьма

Ах, Пасифия, ты мечтала,

И ты совсем сошла с ума…

И вот, печальный результат –

Атлета торс и бычий взгляд…



Но я на маму не в обиде -

Мой Лабиринт не так уж плох,

К тому же – всех иных – не видел…

И я силён почти как бог!