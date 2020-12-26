ещё! выкл. сиськи
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26.12.2020 18:24 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Партийный идеолог Николай Бухарин подписывает для пионерского отряда "Долой куренье" обещание бросить курить, 1928 год, СССР
945x1423, 300 Kb / ч/б, ссср, Бухарин, кепка, фуражка, сапоги

комментарии
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supershmel | 26.12.2020 18:25
нормальное качество и текст http://perego-shop.ru/gallery/ ... 9_starye-britanskie-gazety.jpg
Real McCoy | 26.12.2020 20:48
Партийный идеолог Николай Бухарин наглядно объясняет пионерам, что такое рекурсия.
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