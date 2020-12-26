ещё! выкл. сиськи
« kikos: вот так будит свисать »
26.12.2020 19:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Последний полет "некосмического" шаттла: "Enterprisе" прибыл в Нью-Йорк

27 апреля 2012 года в Нью-Йорк прибыл космический челнок "Enterprisе". Шаттл прилетел верхом на "Боинге", специально модифицированном для его транспортировки. Самолет сделал круг в небе над городом, чтобы местные жители и гости Нью-Йорка могли насладиться необычным зрелищем. "Enterprisе" будет выставлен в одном из музеев Нью-Йорка.

Шаттл "Enterprise" – единственный из космических челноков, не совершавший настоящие полеты на орбиту. Этот шаттл использовался только для испытательных полетов в земной атмосфере.

Шаттлов, летавших в космос, было пять, но в 1986 году вскоре после взлета взорвался "Chellenger", а в 2003 году при заходе в атмосферу развалилась "Columbia". Из оставшихся трех шаттлов "Endeavour" выставлен в Научном центре Калифорнии в Лос-Анджелесе, "Atlantis" остался в Космическом центре Кеннеди, "Discovery" помещен в отделение Смитсонского национальный аэрокосмический музей в Вирджинии.
940x1162, 49 Kb / статуя свободы, факел, самолет, шаттл, Enterprisе, челнок, космос, Нью-Йорк, боинг

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Moveton | 26.12.2020 20:16
"Chellenger" - это сотворение чего-то непонятного (enge - узость, теснота) с этой тёткой: https://en.wikipedia.org/wiki/Chell_(Portal)
А взорвавшийся шаттл назывался "Challenger".
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 7
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 113554 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 238 / 331| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer