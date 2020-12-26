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26.12.2020 19:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Последний полет "некосмического" шаттла: "Enterprisе" прибыл в Нью-Йорк
27 апреля 2012 года в Нью-Йорк прибыл космический челнок "Enterprisе". Шаттл прилетел верхом на "Боинге", специально модифицированном для его транспортировки. Самолет сделал круг в небе над городом, чтобы местные жители и гости Нью-Йорка могли насладиться необычным зрелищем. "Enterprisе" будет выставлен в одном из музеев Нью-Йорка.
Шаттл "Enterprise" – единственный из космических челноков, не совершавший настоящие полеты на орбиту. Этот шаттл использовался только для испытательных полетов в земной атмосфере.
Шаттлов, летавших в космос, было пять, но в 1986 году вскоре после взлета взорвался "Chellenger", а в 2003 году при заходе в атмосферу развалилась "Columbia". Из оставшихся трех шаттлов "Endeavour" выставлен в Научном центре Калифорнии в Лос-Анджелесе, "Atlantis" остался в Космическом центре Кеннеди, "Discovery" помещен в отделение Смитсонского национальный аэрокосмический музей в Вирджинии.
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