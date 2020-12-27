ещё! выкл. сиськи
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27.12.2020 17:58 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
— А ты понравилась моим родителям, они
сказали что ты умная и милая.
— Очень приятно...
— Но я не выдержал и сказал, что они
плохо тебя знают.
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