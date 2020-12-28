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28.12.2020 10:02 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Мысли о точке...

Фразу следует кончать,
Если Точка рядом.
Точку надо уважать,
Точку слушать надо.
1274x710, 74 Kb / точка, i, знак препинания

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