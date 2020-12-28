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28.12.2020 12:34 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
СССР, 1984 год
639x827, 114 Kb / СССР, одежда, бренд, фирма, джинсы, Sony, Adidas, магнитофон, сумка, плащ

комментарии
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Polina | 28.12.2020 14:39
https://mirovich.media/551389. ... =nc&utm_medium=interesting СССР 1980-х
kikos | 28.12.2020 14:46
Polina (14:39), это твоя настольная книга по СССР??
Polina | 28.12.2020 14:51
kikos (14:46), ну, батенька, мы в детстве многого не замечали
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