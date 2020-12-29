ещё! выкл. сиськи
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29.12.2020 00:43 | тексты от Лелик | комментарии: 0  ↓ 
28 декабря. Встретил соседа выкидывающего елку. Хотел крикнуть "Слабак!", но вовремя сдержался.
28 декабря!!! МУЖИК!!!
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