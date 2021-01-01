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01.01.2021 07:27 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс на Большой Германской Выставке Искусств (Grobe Deutsche Kunstausstellung). Германия, 16 июля 1939

Согласно архивным данным, за годы проведения выставки (1937–1944) Адольф Гитлер приобрел для своей коллекции 1315 произведений искусства, доктор Геббельс — 217. Третье место, с результатом 144 картины, занял Мартин Борман.
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