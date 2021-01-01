01.01.2021 13:45 | тексты от atrox | комментарии: 0 ↓ от чтоб вытащить страну из жопы

сначала надо снять штаны

присесть раздвинуть ягодицы

и осторожно потянуть



***



меня играть к вам не отпустит

мой папа больше никогда

сказал исус потом добавил

и землю вашу он вертел



***



четвёртый день марихуана

секс впятером и алкоголь

а ведь зашла спросить про спички

и соль

пирожки

