ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/1lpu0p »
01.01.2021 13:45 | тексты от atrox | комментарии: 0  ↓ 
чтоб вытащить страну из жопы
сначала надо снять штаны
присесть раздвинуть ягодицы
и осторожно потянуть

***

меня играть к вам не отпустит
мой папа больше никогда
сказал исус потом добавил
и землю вашу он вертел

***

четвёртый день марихуана
секс впятером и алкоголь
а ведь зашла спросить про спички
и соль

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 113707 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 199 / 331| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer