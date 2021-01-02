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02.01.2021 17:14 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Peel Trident

Трёхколёсный микромобиль — мотоколяска производства Peel Engineering Company с острова Мэн. В отличие от предшественника Peel P50, новый автомобиль вмещает двух человек, для размещения внутри автомобиля не было дверей, кабина откидывалась вперёд, открывая доступ в салон. Кабина представляла собой колпак из плексигласа, из-за которой её часто называли как «наземный вариант летающей тарелки».

Автомобиль оборудован 49-кубовым мотоциклетным двухтактным двигателем DKW мощностью 4,2 л. с. и имеет максимальную скорость 45 км/ч. Двигатель агрегатируется с трёхскоростной ручной коробкой передач. Несколько микрокаров были оборудованы 99-кубовым двигателем Triumph и 7-дюймовым ведущим колесом.
1920x1440, 340 Kb / автомобиль, классика, ретро, красный, Peel Trident

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