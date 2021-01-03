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03.01.2021 17:06 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Свадьба гитариста «Кино» Ю.Каспаряна и америанки Д. Стингрей. 02.11.87

Присутствовали: барабанщик Г. Гурьянов, басист И. Тихомиров, вокалист В. Цой, а также вокалист Б. Гребенщиков и басист А.Титов. Плюс бесхозные: художник А. Крисанов, и актёр С. Африка–Бугаев.
1280x849, 125 Kb / ч/б, ссср, свадьба, Каспарян, Стингрей, Цой, Гребенщиков

комментарии
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valker | 03.01.2021 20:12
Похоже, это стрелка Васильевского острова.
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