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03.01.2021 17:06 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Свадьба гитариста «Кино» Ю.Каспаряна и америанки Д. Стингрей. 02.11.87
Присутствовали: барабанщик Г. Гурьянов, басист И. Тихомиров, вокалист В. Цой, а также вокалист Б. Гребенщиков и басист А.Титов. Плюс бесхозные: художник А. Крисанов, и актёр С. Африка–Бугаев.
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