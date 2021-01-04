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04.01.2021 09:42 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Беда пришла, откуда не ждали

Великобритания приостановит поставку в Россию запчастей для Rolls Royce и Bentley...
Сижу в шоке, вот это нож в спину!

комментарии
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Vintorezz | 04.01.2021 09:44
гораздо смешнее то что авикомпании попали под санкции - а в самолётах тоже есть запчасти от ролс-ройсов
supershmel | 04.01.2021 10:58
Vintorezz (09:44),
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