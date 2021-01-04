04.01.2021 19:34 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Plymouth Superbird

Спортивный автомобиль, выпускавшийся с 1970 года компанией Plymouth. Одна из самых легендарных гоночных машин серии NASCAR и неоднократный её победитель под управлением знаменитого гонщика Ричарда Петти. Несмотря на то, что Plymouth Superbird изначально планировался, как исключительно гоночная модель, он был пущен и на конвейер. Произведено было всего 1920, что делает их коллекционными автомобилями.

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