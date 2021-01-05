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05.01.2021 06:56 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Туманность NGC 3576 движется сквозь рукав Стрельца нашей спиральной Галактики Млечный Путь. Предполагается, что вспышки звездообразования в этой области сформировали такие сложные структуры. Мощные ветры от погруженных в туманность молодых, массивных звезд придали волокнам форму дуг. Это замечательное изображение показывает в искусственных цветах излучение водорода, серы и кислорода, источником энергии которого является интенсивное ультрафиолетовое излучение.
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