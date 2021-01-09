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09.01.2021 07:38 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Туманность Розетка NGC 2237 находится на краю огромного молекулярного облака в Единороге, на расстоянии около 5 тысяч световых лет. Лепестки этой космической розы на самом деле - звездные ясли, а их красивая симметричная форма вылеплена ветрами и излучением центрального скопления из горячих молодых звезд. Возраст звезд этого скопления, занесенного в каталог как NGC 2244, всего несколько миллионов лет, а диаметр центральной полости туманности Розетка - около 50 световых лет.
710x1080, 304 Kb / Космос, туманность, наука, звезды, розетка

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