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09.01.2021 07:38 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Туманность Розетка NGC 2237 находится на краю огромного молекулярного облака в Единороге, на расстоянии около 5 тысяч световых лет. Лепестки этой космической розы на самом деле - звездные ясли, а их красивая симметричная форма вылеплена ветрами и излучением центрального скопления из горячих молодых звезд. Возраст звезд этого скопления, занесенного в каталог как NGC 2244, всего несколько миллионов лет, а диаметр центральной полости туманности Розетка - около 50 световых лет.
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