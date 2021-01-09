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09.01.2021 18:32 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

666x1025, 139 Kb / картина, современное искусство, миллионер, художник, критик, налоги, музей, хипстер, 1+1

комментарии
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Nick7rus | 09.01.2021 19:52
На самом деле большая экономия. Налог был бы явно не 25 тысяч... Можно ещё и оценщику и музею отбашлять и остаться в огромной выгоде
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