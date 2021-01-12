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12.01.2021 14:48 | тексты от nevrika | комментарии: 0 ↓
Украинский националист дает интервью:
- Мой дедушка, член ОУН, умер в немецком лагере.
Журналист ему:
- Расскажите об этом подробней.
- Да особо то и не о чем рассказывать, он с вышки упал.
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