ещё! выкл. сиськи
« kikos: @WWWolfy, а чё, наши так же собираются)) »
12.01.2021 14:48 | тексты от nevrika | комментарии: 0  ↓ 
Украинский националист дает интервью:
- Мой дедушка, член ОУН, умер в немецком лагере.
Журналист ему:
- Расскажите об этом подробней.
- Да особо то и не о чем рассказывать, он с вышки упал.
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