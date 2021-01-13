ещё! выкл. сиськи
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13.01.2021 00:22 | тексты от Лелик | комментарии: 0  ↓ 
А что если единорог в основе своей не конь, а улитка? И его рог - это на самом деле его домик. При признаках опасности вся лошадь со свистом втягивается в ракушку, поэтому единорогов так редко видят.
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