13.01.2021 00:22 | тексты от Лелик | комментарии: 0 ↓ от А что если единорог в основе своей не конь, а улитка? И его рог - это на самом деле его домик. При признаках опасности вся лошадь со свистом втягивается в ракушку, поэтому единорогов так редко видят.