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14.01.2021 12:10 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓
Однажды боярин с боярыней плыли в челне по Оке. И тут она увидела крестьянина, смотрящего на нее с помыслом и вожделением.
- Здравствуй, добрый молодец! - поприветствовала она крестьянина.
Тот поклонился в ответ, продолжая смотреть на нее похотливо.
- Женат ли ты, добрый человек? - спросила боярыня.
- Женат, боярыня. Но уж больно ты хороша собой, бровью черна, станом тонка.
Тогда она зачерпнула ковш воды с правого борта челна и дала её испить крестьянину. Тот повиновался.
Тогда Феврония зачерпнула ковш с левого борта челна и вновь дала испить крестьянину. Тот опять выпил.
- Вот, попробовал ты водицы с обеих сторон челна. Различен ли вкус её, добрый человек?
- Вкус один и тот же, - непонимающе пожал плечами тот.
- Так и женское естество, всегда одинаково, зачем же ты смотришь на меня, когда свою жену имеешь ?
- Тяжело тебе небось с такой бабой ? - спросил крестьянин боярина.
- Да пиздец, - кивнул тот...
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