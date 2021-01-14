14.01.2021 12:10 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓ от Однажды боярин с боярыней плыли в челне по Оке. И тут она увидела крестьянина, смотрящего на нее с помыслом и вожделением.

- Здравствуй, добрый молодец! - поприветствовала она крестьянина.

Тот поклонился в ответ, продолжая смотреть на нее похотливо.

- Женат ли ты, добрый человек? - спросила боярыня.

- Женат, боярыня. Но уж больно ты хороша собой, бровью черна, станом тонка.

Тогда она зачерпнула ковш воды с правого борта челна и дала её испить крестьянину. Тот повиновался.

Тогда Феврония зачерпнула ковш с левого борта челна и вновь дала испить крестьянину. Тот опять выпил.

- Вот, попробовал ты водицы с обеих сторон челна. Различен ли вкус её, добрый человек?

- Вкус один и тот же, - непонимающе пожал плечами тот.

- Так и женское естество, всегда одинаково, зачем же ты смотришь на меня, когда свою жену имеешь ?

- Тяжело тебе небось с такой бабой ? - спросил крестьянин боярина.

- Да пиздец, - кивнул тот...