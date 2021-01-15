ещё! выкл. сиськи
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15.01.2021 11:19 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
- Алло, это Одесса?
- А Вы как думаете?
- Алло, это Рабинович?
- А что?
- Вы знаете, что в Нью-Йорке умер Ваш дядя?
- И всё мне?
- Вы знаете сколько за ним долгов?
- Послушайте, куда Вы звоните?
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