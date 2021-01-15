15.01.2021 11:19 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от - Алло, это Одесса?

- А Вы как думаете?

- Алло, это Рабинович?

- А что?

- Вы знаете, что в Нью-Йорке умер Ваш дядя?

- И всё мне?

- Вы знаете сколько за ним долгов?

- Послушайте, куда Вы звоните?