ещё! выкл. сиськи
« 312kbps: полина знает толк в извращениях ) »
15.01.2021 14:38 | картинки от veetlee | комментарии: 2  ↓ 

640x361, 37 Kb / социальные сети

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
болт | 15.01.2021 16:14
вот по этому США великая держава, а мы нет. Они могут наплевать на все нормы международного права, если им что-то невыгодно. а мы нет. И СССР мог, а Россия - увы. И Китай очень близок к тому, чтобы стать величайшей державой.
kikos | 15.01.2021 16:37
болт (16:14), Вот патамушта.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 8
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 114011 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 240 / 334| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer