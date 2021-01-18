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18.01.2021 09:25 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

717x960, 75 Kb / тягач, дтп, авария, бревна, лес, человек из стали

комментарии
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rumpelstiltskin | 18.01.2021 10:09
Это кадр из фильма Человек из стали. Там по фильму дальнобой до официантки домогался, супер морду бить не стал, но тягач подрихтовал :)
Vintorezz | 18.01.2021 11:08
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ozza | 18.01.2021 12:13
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